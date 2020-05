Chef der Monopolkommission „Staatsbeteiligungen müssen absolute Ausnahme bleiben“

Die im Raum stehende Staatsbeteiligung an der Lufthansa hält Wambach nur unter bestimmten Bedingungen für akzeptabel. „Der Wettbewerb im deutschen Flugverkehr ist schon jetzt unzureichend“, so der Ökonom in der WirtschaftsWoche. Er verwies auf einen bereits 2016 vorgelegten Vorschlag der Monopolkommission, einen Teil der Start- und Landerechte an deutschen Flughäfen zu versteigern, um zu mehr Wettbewerb zu kommen. „Das wäre jetzt eine sinnvolle Maßnahme - auch um den Eindruck zu vermeiden, dass durch den Staatseinstieg bei der Lufthansa deren Dominanz in Deutschland zementiert wird.“ Es sollte zudem „soweit wie möglich keine Einmischung der öffentlichen Hand ins operative Geschäft geben“. Wambach: „Wichtig ist, dass unternehmerische Entscheidungen der Lufthansa nach betriebswirtschaftlichen Kriterien gefällt werden.“