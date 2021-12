Chef der Schön-Klinik-Gruppe „Ich würde mir wünschen, dass die Impfpflicht in Kliniken früher kommt“

Ein Impfregister hält Ivancic für „sinnvoll, damit die Gesundheitsbehörden gezielt auf diejenigen zugehen können, die noch nicht geimpft sind.“ Ein zentrales Datenregister gibt es in Deutschland noch nicht – darüber könnten Bund oder Krankenkassen Versicherte auf Impftermine für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen hinweisen und nicht erfolgte Impfungen etwa an Ordnungs- oder Gesundheitsämter melden. Ein solches Register existiert in ähnlicher Form bereits in Österreich. Für Deutschland schränkt Ivancic allerdings ein: „Wir dürfen die allgemeine Impfpflicht nicht von einem Impfregister abhängig machen.“ Der Aufbau eines solchen Registers würde einige Zeit in Anspruch nehmen.