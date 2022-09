Chef der ukrainischen Eisenbahn „Wir haben zehntausende beschädigte Bahnanlagen“

WirtschaftsWoche: Herr Kamyshin, wo waren Sie am 24. Februar, als russische Truppen in der Ukraine eine Invasion starteten?

Oleksandr Kamyshin: Wie die meisten Ukrainer war ich zu Hause bei meiner Familie in Kiew. Ich bin vom Klingeln des Telefons aufgewacht. Meine Kollegen riefen an und sagten, dass die Region am Fluss Dnjepr beschossen wird. Und während sie geredet haben, riefen die Kollegen aus anderen Regionen mit der gleichen Nachricht an.