Chef der Verwertungsgesellschaft GEMA „Wir müssen eben das Geschäftsmodell von morgen finden“

Wo wir über „Qualitätsmusik“ sprechen: Wer entscheidet denn, was darunter fällt und was nicht? Und nach welchen Kriterien? Der Streamingdienst Deezer etwa hat kürzlich 26 Millionen Songs gelöscht, die vermeintlich „nutzlos“ gewesen sein sollen. Liegt in solchen Kategorien nicht eher noch ein weiterer Konfliktherd für Sie als eine Lösung des KI-Problems?

Ja, das ist die große Krux. All diese Plattformen wurden eben sehr, sehr offen in den vergangenen Jahren. Einen Song auf Deezer oder Spotify hochzuladen ist mithilfe digitaler Aggregatoren inzwischen fast so einfach wie ein Video auf YouTube zu veröffentlichen. Und wenn man dann auch noch den Song mit KI-Tools relativ einfach erzeugen kann, dann führt das natürlich zu einem riesigen Angebot auf diesen Plattformen. Das ist ein Problem, weil es Ressourcen bindet, die Plattformen überlastet und die Auffindbarkeit der menschengemachten Musik auf diesen Plattformen verwässert. So weit sind wir dabei. Aber: Dass jetzt auf den Plattformen eine Qualitätsbewertung stattfinden soll, im Sinne von: Deine Musik ist so und so wertvoll, deswegen sind wir bereit, diesen Betrag dafür bezahlen oder entsprechend gar nicht mehr zu vergüten. Das geht uns zu weit. Diese Aufgabe darf die Plattform nicht haben. Wir stehen für ein System, in dem jedes Radioairplay und jeder Stream erst mal gleich viel wert ist – egal, wer die Musik geschrieben hat. Und wir halten ein System für gefährlich, bei dem diese Art von Gleichbehandlung nicht mehr stattfindet.