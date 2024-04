Chef der Verwertungsgesellschaft GEMA „Wir müssen eben das Geschäftsmodell von morgen finden“

Hat es Sie überrascht, dass bei den Autoren, die Sie vertreten, doch so viel Offenheit für das Thema herrscht?

Wir wussten, dass es das gibt. Dass es schon so stark ist, hat uns in der Tat überrascht – aber auch gefreut. Es zeigt ja, dass wir da keinen Abwehrreflex haben, sondern durchaus die Bereitschaft besteht, sich auf KI einzulassen. Generell ist es aber so: Wir sind gerade in einer Übergangsphase. Wir kommen aus einer Welt, in der maschinelles Lernen als KI-Anwendung schon in vielen Tools Einzug gehalten hat, die auch im Musikstudio jeden Tag genutzt werden. Jetzt kommt aber die generative Komponente hinzu und schleicht sich so langsam in die Prozesse ein. An dieser Stelle verläuft dann irgendwo die Linie, die das reine Hilfsmittel von der automatisierten Kreation trennt. Da wird es dann kompliziert.