Chef des Billigfliegers Wizz Air: „Lufthansa-Subvention ist verschwendet“

„Egal wie ich auch rechne, die Lufthansa kann den Kredit nie zurückzahlen“, sagte der Manager der Wirtschaftswoche: „Diese Subventionen sind verschwendet. Denn trotz aller Versprechungen verhindert das Geld bislang, dass sich die Lufthansa wirklich restrukturiert.“ Stattdessen rechnet Váradi damit, dass die Bundesrepublik der Lufthansa die Zahlung erlässt. „Das Geld wird aus meiner Sicht am Ende in Eigenkapital umgewandelt oder komplett abgeschrieben“, so der Manager.