Chefwechsel bei Dekra Extremsportler übernimmt Dekra-Chefposten

Damit leitet die Stuttgarter Prüforganisation eine neue Ära ein: Kölbl war seit zwölf Jahren an der Spitze des Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Vereins. Er gilt als Weichensteller für die Produktprüfung in den Bereichen Haushalt und Freizeit, fokussierte die Internationalisierung und investierte in die Digitalisierung. Unter ihm ist die Dekra deutlich gewachsen und hat sich seit 2010 eigenen Angaben zufolge bei Umsatz und Beschäftigten mehr als verdoppelt. 2019 hat Kölbl den Konzern außerdem umgebaut.