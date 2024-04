Chefwechsel bei Hertz „Die Preistaktik von Tesla hat niemand vorhersehen können“

„Blauäugig in dem Sinne, dass sie unterschätzt haben, wie unausgereift die Technologie ist“, urteilt Berylls-Experte Christopher Ley. Er meint damit: höhere Betriebskosten, schwierigere Wartung, deutlich teurere Reparaturen. Hertz verwies selbst darauf, dass Schadensreparaturen bei Elektroautos in etwa doppelt so teuer wie bei Verbrennern seien. Hinzu kommen die immer noch lückenhafte Ladeinfrastruktur und Ladezeiten, die Geschäftskunden abschrecken, wenn sie ihr Auto unter Termindruck zurückgeben müssen. Und auch, dass Endkunden E-Mietwagen schwächer nachfragen als angenommen. Was sie nicht wissen konnten, sagt Ley, ja was die ganze Branche überrascht habe, sei das dramatische Ausmaß des Preisverfalls. „Die Preistaktik von Tesla hat niemand vorhersehen können.“