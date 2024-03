Chefwechsel bei Vodafone Deutschland Einfach mal die Hausaufgaben machen

Für den begeisterten Segler und früheren Olympioniken Philippe Rogge übernimmt der jetzige Privatkundenchef Marcel de Groot das Ruder. Der Niederländer gilt als Mann für schwierige Zeiten, der schon in Irland und den Niederlanden den Turnaround geschafft hat. Er verspricht in einem LinkedIn-Post, „weiter die Hausaufgaben zu machen“. Vodafone-Kunden können nur hoffen, dass er das angesichts der vielen offenen Baustellen im Vertrieb sehr ernst meint. Zugleich kündigt der 54-Jährige, der seit 2008 für Vodafone arbeitet, nämlich auch an: „Wir werden gleichzeitig auf Angriff schalten.“ Sein Versprechen: „Wir werden wieder ein starker, schneller, mutiger und erfolgreicher Telko-Spieler.“



