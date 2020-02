Cloud Computing „Wir sind sowas wie Netflix für digitale Unternehmen“

Was sind die wichtigsten IT-Trends, die das Geschäft von ServiceNow in den kommenden Jahren antreiben?

IT hat nicht länger nur eine Unterstützungsfunktion fürs Geschäft – IT ist das Geschäft. Das Problem der meisten Anbieter von Unternehmenssoftware: Sie erledigen eine Sache sehr gut, etwa das Finanzmanagement, Personalwesen oder Vertrieb. Im Gegensatz dazu arbeitet ServiceNow mit all diesen Systemen zusammen. Keiner muss verlieren, damit wir gewinnen können.