Cloud Computing „Wir sind sowas wie Netflix für digitale Unternehmen“

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, von einem Unternehmen wie SAP mit einem Umsatz von zuletzt rund 30 Milliarden Dollar zu ServiceNow mit 3,5 Milliarden Dollar – also gut einem Zehntel – zu wechseln?

Das ist sehr einfach. Also ich bei SAP vor 17 Jahren startete, war das Unternehmen ebenfalls viel kleiner. Genau genommen ist ServiceNow gar nicht so weit weg von SAP bei meinem Einstieg im Jahr 2002. Das ist genau das, was zu mir passt: Ich bin jemand, der aufbaut. Und nebenbei: Wir sind bereits heute der am schnellsten wachsende Cloud-Anbieter der Welt.



Reden Sie sich das nicht etwas schön?

Nein, denn Sie müssen sich ja auch noch Folgendes vergegenwärtigen: Wenn ein Cloud-Unternehmen wie ServiceNow einen Umsatz von zehn Milliarden Dollar erreicht – und auf dieses Ziel haben wir uns bereits verpflichtet – dann ist der wahre Umsatz mehr als doppelt so hoch: Das ist der Rückstand an Monatsgebühren, zu denen sich Kunden verpflichtet haben, die aber noch nicht offiziell verbucht wurden. Dieser Backlog beträgt bei ServiceNow also bereits heute rund sieben Milliarden Dollar. Das ist die Magie eines Cloud-Geschäftsmodells, die viele nicht realisieren.