CMOs unter Druck So blicken Deutschlands Marketingchefs in die Zukunft

Was genau den Blick deutscher Vermarkter eintrübt, zeigt eine Umfrage der Markenmanagement-Plattform Frontify – ebenfalls unter Marketingverantwortlichen aus dem DACH-Raum. Drei von vier CMOs (77 Prozent) geben dort an, dass die letzten sechs Monate in Bezug auf das Markenmanagement noch stressiger gewesen seien als die Hochphase der Pandemie. „CMOs stehen unter größerem Druck als je zuvor“, attestiert Frontify-CEO Roger Dudler.