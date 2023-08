CO₂-Emissionen Flugbranche verspricht klimaneutrales Fliegen bis 2050

08. August 2023

Viele zieht es trotz der Klimakrise in die Ferne. Doch kann Reisen klimaneutral sein? Bild: imago images Bild:

Viele Reisende zieht es in die Ferne, auch in Zeiten der Erderwärmung. Die Flugzeugindustrie bietet Abhilfe fürs Gewissen und verspricht Klimaneutralität. Doch wird dies in absehbarer Zeit überhaupt möglich sein?