CO2-Abgabe: „Der Wunschtraum jedes Klimaschützers“

WirtschaftsWoche: Ihre Organisation bietet einen Service an, mit dem Flugreisende ihren CO2-Fußabdruck neutralisieren können. Wie funktioniert das?

Kai Landwehr: Wenn Sie Ihren Flug gebucht haben, oder auch wenn Sie schon geflogen sind, gehen Sie auf unsere Website und geben dort Ihre Flugdetails an: Startflughafen, Zielflughafen und welcher Klasse Sie geflogen sind. Dann werden die CO2-Emissionen Ihres Fluges berechnet. Sagen wir mal: Flug von Frankfurt nach New York, das sind 2,3 Tonnen CO2 für einen Hin- und Rückflug in der Economy-Klasse. Dafür kriegen Sie dann einen Preis angezeigt, in diesem Fall 55 Euro. Für diesen Preis garantieren wir, dass diese Menge CO2 an einer anderen Stelle effektiv eingespart wird, in einem unserer rund 100 Klimaschutzprojekte weltweit.