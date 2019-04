CO2-Kompensation So erleichtern Airlines das Klima-Gewissen

Bei der US-Airline Delta können die Passagiere – ähnlich wie bei der Lufthansa – über ein Formular auf der Airline-Website ihre CO2-Flugbilanz berechnen und anschließend eine Spende zur Kompensation entrichten. Gänzlich losgelöst von der Buchung des Tickets. Also auch hier ist komplette Eigeninitiative der Kunden gefragt. Delta weißt während der Buchung nicht einmal auf die Option hin. Delta kooperiert hier mit der US-Organisation The Nature Conservancy, die in erster Linie in Aufforstung investieren. Wer seine Spende entrichtet, kann gezielt das Projekt wählen, in welches das Geld fließen soll. Zur Wahl stehen hier drei Projekte im US-Bundesstaat Virginia, in Chile und Brasilien. Die Mindest-Spende liegt bei 15 US-Dollar.