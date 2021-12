Comeback der Nachtzüge: Das Erlebnis Nachtzug auf einem ganz neuen Niveau?

Wenn ich in den vergangenen Jahren noch spätnachmittags Termine in Paris hatte und anschließend nicht zurück nach München fliegen wollte, blieb am frühen Abend nur eine Bahnverbindung mit äußerst knappem und gefühlte 100mal verpasstem Umstieg in Stuttgart. Alternativ auch nächtliches Tigern im Untergeschoss des Mannheimer Bahnhofs mit natürlich längst geschlossenen Läden, bis gegen zwei Uhr der erste Zug des Tages Richtung Bayern einfuhr. In der umgekehrten Richtung stieg ich oft um halb vier morgens in München ein. Mit etwas Glück gab es an der Zugspitze gleich hinter dem Lokführer ein abgedunkeltes Ruheabteil, wo sich noch ein bisschen träumen ließ von Paris.



Nun also Sekt, Bettwäsche und sogar ein eigenes Waschbecken in einem Single-Abteil. Der kleine Luxus sei zu Coronazeiten gestattet. Ok, WLAN wäre noch super, zeitgemäß sowieso. Aber man kann offenbar nicht alles haben zum Preis von 250 Euro inklusive Bahncard-50-Rabatt. Geworben wurde mit Einstiegspreisen ab 29,90 Euro – im Sitzwagen für sechs Personen. Einen Liegeplatz soll es ab 59,90 Euro geben. Theoretisch. Die bei der Buchung verfügbaren Plätze sind dann tatsächlich um einiges teurer.