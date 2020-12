Comeback der Nachtzüge Wie Österreich die Renaissance der Schlafwagen vorantreibt

Die Renaissance der Nachtzüge dürfte auch mit der veränderten Lage in der Klimapolitik in Europa zu tun haben. Frankreich hatte das Nachtzug-Netz jahrzehntelang verkümmern lassen, bis vor drei Jahren gar die Traditionslinie Paris-Nizza eingestellt wurde. 2020 erlebt der Nachtzug nun auch in Frankreich ein Comeback. „Wir werden die Nachtzüge neu entwickeln“, sagte Staatspräsident Emmanuel Macron im Juli dieses Jahres. Dies sei ein wichtiger Beitrag, um den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren. Auch Schweden hatte vor Kurzem angekündigt, stärker in das Geschäft zu investieren.