Comeback des Transrapids Max Bögl baut Magnetschwebebahn für den Güterverkehr

Auch Max Bögl kann Hollywood - zumindest der Werbefilm für die neue Zugtechnik „Made in Germany“ steht einem Trailer für einen Blockbuster in nichts nach. In einem einminütigen Video präsentiert das Bauunternehmen aus Bayern auf seiner Webseite seine Magnetschwebebahn für die Metropolen dieser Welt. Der Zug fährt durch moderne Häuserschluchten, über robuste Betonbrücken und durch Schneegestöber. „Minimale Vibration“ und „minimaler Lärm“, verspricht der Sprecher in sonorem Englisch. Gut gelaunte Passagiere lachen. „Wir betreten ein neues Zeitalter des Personentransports“, verkündet das Unternehmen in dem Video.