Comeback von Big T Thomas Middelhoff ist zurück – bei einem Barca-SPAC

Mountain & Co. I Acquisition Corp. ist eine „Special Purpose Acquisition Company“ (SPAC), also eine leere Börsenhülle, die der deutsche Tech-Investor Cornelius Boersch 2021 an die nordamerikanische Tech-Börse Nasdaq gebracht hat. Boersch sammelte in dem SPAC über 200 Millionen Dollar ein. Der zweite Schritt, mit diesem Geld eine Akquisition zu tätigen, war ihm bisher allerdings nicht gelungen.