Condor: Drei Wege aus der Insolvenz

Sicher hingegen sind wachsende Ausgaben zur Kundenbindung. Da ist erstmal die Notwendigkeit, bei den Passagieren wieder Boden gut zu machen. „Der Ruf der Condor hat gelitten in den vergangenen Tagen, als viele tausend Kunden trotz fester Buchung am Boden blieben und noch mehr Reisende um ihre Flüge bangen mussten“, warnt ein Unternehmenskenner. Die Sorge wird nicht geringer, wenn das Unternehmen nun im Insolvenzverfahren streckt. Denn das drückte bislang noch bei allen Unternehmen auf den Absatz. „Wer bucht denn noch in einem solchen Moment“, fragte schon Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor zwei Jahren zu Beginn der Air-Berlin-Insolvenz. Um das zu ändern, muss Condor mehr Geld als früher in Werbung stecken.



Kaum weniger drängend ist es, den Ruf in der Reisebranche zu sichern. Zwar gelten Condor-Chef Teckentrup und sein Team als extrem gut vernetzt und genießen hohes Vertrauen bei Veranstaltern. „Wir wollen, dass Condor weiter in der Luft bleibt“, sagt Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef der DER genannten Touristik des Handelskonzerns Rewe. Zudem haben viele Veranstalter erklärt, höhere Kontingente abzunehmen als ursprünglich geplant. „Die Unterstützung ist phänomenal“, freut sich Teckentrup.