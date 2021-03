Containerschiff blockiert Suezkanal Sackgasse für den Welthandel

Der Suezkanal wirkt angesichts des mächtigen Schiffes nur noch wie ein schmales Rinnsal in der Wüste. Wie eine Wand ragen die Container über dem Sand hinauf. Ein unüberwindbares Hindernis: Die MV Ever Given der Reederei Evergreen hat sich quergestellt, Bug und Heck hängen im Sand an den Kanalmauern. Eigentlich sollte das Schiff durch den Kanal von China bis zum Hafen Rotterdam in den Niederlanden reisen. Doch über dem Kanal sei ein Sandsturm aufgekommen und eine Windböe habe das Schiff getroffen, erklärte der Schiffsbetreiber laut BBC.