Containerschiffe 2020 galt als das verrückteste Jahr. Dann kam 2021

Und es sieht nicht danach aus, als würden die Reedereien sich erneut einen Wettkampf auf dem Wasser leisten wollen. Stattdessen drängen die Reeder zunehmend auch ans Land und in die Luft. Die chinesische Reederei Cosco etwa kaufte sich in ein Terminal am Hamburger Hafen ein und baut so ihre Position in Europa aus. Hapag-Lloyd beteiligte sich an einem Terminal in Wilhelmshaven, CMA CGM hingegen gab über zwei Milliarden Dollar aus, um ein Terminal am Hafen von Los Angeles zu übernehmen.