Corona-Aerosole in der Gastronomie Wer im Herbst und Winter ins Restaurant will, sollte sich sehr warm anziehen

Um sich vorzustellen, wie sich Aerosole im Restaurant verbreiten, so erklärt es der Wissenschaftler, möge man sich an jene Zeit erinnern, als in Restaurants noch geraucht werden durfte. Der Qualm zog irgendwann in jede Ecke, verbreitete sich durch den ganzen Raum, kroch gar in die Kleidung. Genauso verhalten sich Aerosole, in denen Coronaviren stecken. „Besonders kritisch sind hier Räume, die nur durch die Fenster belüftet werden“, sagt Kriegel.