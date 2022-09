Corona „Gleichzeitig gegen Omikron und Grippe impfen“

Also ist es ein eher ruhiger Job für die Hausärzte?

Nein, auf keinen Fall. Denn die Patientinnen und Patienten sind verunsichert und haben viele Fragen zu den neuen Impfstoffen. Der Beratungsaufwand für die Hausärztinnen und Hausärzte ist sehr hoch, insbesondere durch das ständige Hin und Her bei der Kommunikation. Das zieht sich leider wie ein roter Faden durch die gesamte Pandemie: Die Kommunikation zum Thema Impfstoffe ist in großen Teilen schlecht gelaufen. Es ist leider während der gesamten Zeit zu wenig darüber nachgedacht worden, wie man die Menschen am besten für eine Impfung erreichen kann. Es gab noch nicht mal eine gute Werbekampagne. Am Ende mussten dann die Ärztinnen und Ärzte den Großteil der Aufklärung übernehmen. Und auch unabhängig vom Impfen sind die Praxen im Moment gut gefüllt und werden sich angesichts der anstehenden herbstlichen Infektionswelle weiter füllen.