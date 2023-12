Corona-Impfstoffe Curevac verliert vor Gericht gegen Biontech

Das Bundespatentgericht erklärte in einem Urteil am Dienstag in München ein von Curevac beanspruchtes Patent für nichtig. Das Patent zu Impfstoffen, das das Europäische Patentamt Curevac erteilt hatte, gelte nicht in Deutschland, sagte der Vorsitzende Richter Walter Schramm. Curevac wirft Biontech vor, mehrere Patente verletzt zu haben. BionTech wiederum lässt prüfen, ob die Schutzrechte Curevacs überhaupt gültig sind. Nach dem Urteil stürzte der Börsenkurs von Curevac um mehr als 30 Prozent ab.