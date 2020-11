Corona lässt grüßen Das sind die neuen Flughauptstädte Europas

Fast ebenso wichtig für die Umwälzung in der Flughafenrangliste sind – neben der stabilen Zahl von Inlandsreisen vor allem in Russland – die vielen Verwandtschaftsbesuche. Weil sich vor allem Westeuropäer mit Wurzeln in Russland, der Türkei oder der Balkanregion trotz Coronagefahr auf den Weg in die Heimat der Vorfahren machten, schafften neben den Airports aus Moskau oder St. Petersburg, sowie Rostow am Don vor allem die beiden Landeplätze Istanbuls einen Sprung nach vorne. Während am Hauptairport auch Umsteiger der Heimatlinie Turkish Airlines für Verkehr sorgten, hoben das etwas abgelegene Billigflugzentrum Sabiha Gökcen vor allem die preisbewussten Reisenden von einem Rang unter den ersten 40 nun unter die obersten fünf. Das höchste Wachstum, mit fast 90 Prozent, hatte unter den Spezialisten für den – in der Flugbranche als „ethischer Verkehr“ bezeichneten – Besuchstourismus hatte jedoch Maribor in Slowenien.