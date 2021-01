Corona-Lockdown In diesen Branchen geht es 2021 ums Überleben

Der Tourismus im Überlebenskampf, Autozulieferer mit Gegenwind, der Handel zweigeteilt - selbst wenn eine größere Pleitewelle so verhindert werden kann, steigen in diesem Jahr die Ausfallrisiken für Gläubiger. So ist zum Jahresanfang das „Unternehmensstabilisierungs- und - restrukturierungsgesetz“ - kurz: StaRUG – in Kraft getreten, mit dem sich angeschlagene Firmen einfacher ohne Insolvenz sanieren können. „Insbesondere hochverschuldete Unternehmen werden das neue Sanierungsgesetz nutzen“, ist Frank Grell, Partner der Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins und Vorstandsmitglied der Turnaround Management Association (TMA) Deutschland, überzeugt. „Vor allem bei Finanzierungsinstrumenten wie Schuldscheinen, die sich bisher nur schwer restrukturieren ließen, könne das neue Gesetz helfen. „Etwa wenn es darum geht, Blockadeaktionen und Störmanöver einzelner Gläubiger zu verhindern“, so Grell. Schon Ende 2020 soll das bei Kreditgesprächen mitunter für Bewegung gesorgt haben. „Bei Verhandlungen“, so Grell, „genügte manchmal schon ein Hinweis auf das neue Gesetz, um die Kompromissbereitschaft von Geschäftspartnern zu erhöhen.“



Mehr zum Thema: Staatliche Hilfen überdecken, dass Tausende Unternehmen faktisch pleite sind und nur noch künstlich am Leben erhalten werden.