Corona-Lockdown In diesen Branchen geht es 2021 ums Überleben

Solche Rettungsmissionen wird es in diesem Jahr wohl häufiger geben. Je länger der zweite, harte Lockdown dauert, desto heikler wird die Lage für viele Unternehmen. Am vergangenen Montag stellte die börsennotierte Modekette Adler mit 170 Filialen Insolvenzantrag. Auch Europas größter Feuerwerkshersteller Weco kämpft nach dem Verkaufsverbot für Böller und Raketen an Silvester um die Existenz. Der Drogeriekonzern Douglas will demnächst zahlreiche Filialen schließen und seine Schulden neu sortieren. Selbst Fußballbundesligist Schalke braucht dringend frisches Geld, um eine Anleihe zu bedienen, deren erste Tranche im Juli zur Rückzahlung ansteht.