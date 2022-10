Corona-Pandemie Hoher Krankenstand befürchtet: Wie Unternehmen hohe Covid-Zahlen verhindern wollen

Die Daten der DAK sind intern und liefern dadurch ein deutlich aktuelleres Bild als viele andere Auswertungen, welche die Krankenkassen aufbereiten und in Form von Studien veröffentlichen. Deshalb zeigt sich in den Zahlen der Versicherung Barmer noch kein eindeutiger Trend: In der Kalenderwoche 37, also Mitte September, waren mehr als 29.000 Versicherte aufgrund einer Infektion arbeitsunfähig. Gut 600 weniger als in der Vorwoche. Mitte Juli mussten sich mehr als 70.000 Versicherte krankschreiben lassen – in der letzten Märzwoche sogar fast 90.000. Auch in den Daten der AOK zeigt sich der Höchstwert seit Ausbruch der Pandemie im März dieses Jahres.