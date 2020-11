Corona trifft Wäschereien: Dem Geschäft mit der Sauberkeit droht das Aus

Es droht eine Pleitewelle – mit weitreichenden Folgen: Mehr als 90 Prozent der Krankenhäuser und zwei Drittel der Pflegeheime sind auf externe Dienstleister angewiesen. Auch die wenigsten Hotels waschen noch selbst. Und auch Lebensmittelindustrie, Autobauer, Energieversorger und Feuerwehren brauchen die Saubermacher dringend.



An einem Donnerstagmorgen in Düsseldorf laufen die acht kleinen und drei großen Waschmaschinen in Vassilios Konstantinidis Wäscherei heiß. Es riecht nach frischer Wäsche und ist extrem warm, die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Zwei der insgesamt sieben Mitarbeiter stehen an der Mangel, einer Art riesigem Bügeleisen, das auch große Stoffe perfekt glättet. Eine Mitarbeiterin feuchtet die Textilien vor dem Mangeln an, ein anderer faltet die fertigen Stoffe und packt sie zu fertigen Paketen für die Kunden. Im Hinterraum läuft das alles im kleineren Maßstab ab: Eine Mitarbeiterin bügelt per Hand mit einem Dampfbügeleisen Hemden und kleinere Kleidungsstücke.