Corona verhindert Urlaube Gibt es eine Geld-zurück-Garantie für Reisen?

Die Reiserücktrittsversicherung greift also nicht.

Selbst wenn diese Bedingung in einem Versicherungsvertrag fehlt: Nur wenn die Reise wegen einer unerwarteten Krankheit oder dem Tod nicht angetreten wird, übernimmt die Versicherung Ihre Stornierungskosten. Wenn Sie nun im März eine Reise für den Mai buchen und erkranken dann an Corona oder stehen unter Quarantäne, ist die Frage, ob das wirklich unerwartet war. Das wäre dann von den Gerichten zu klären. Nach der verbraucherfreundlichsten Auslegung wäre das eine unerwartete Krankheit.



Bis zum 30. April noch gilt die allgemeine Reisewarnung der Bundesregierung für Auslandsreisen. Die Versicherung greift nicht. Bleiben verhinderte Urlauber also auf den Stornokosten sitzen?

Zur Klarstellung: Wenn es eine Reisewarnung gibt, ist das ein "starkes Indiz" dafür, dass die Reise erheblich erschwert und eine kostenfreie Stornierung möglich ist. In der Praxis sagen die meisten Veranstalter alle Reisen bis 30.04. auch bereits ab. Dann braucht es auch keine Versicherung.