Coronafolgen Nahverkehr: Hohe Kosten, kaum Möglichkeit zu sparen

Angesichts der ersten Lockerungen in den Bundesländern beobachteten die Unternehmen derzeit wieder eine Zunahme der Fahrgastzahlen. Henckel zog ein positives Fazit mit Blick auf die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. „Viele Fahrgäste haben sich gleich am ersten Tag dran gehalten“, sagte sie. „Die Menschen sind sehr vorsichtig unterwegs und setzen sich auf Abstand in den Verkehrsmitteln.“ Stärkere Kontrollen sowie die Steuerung des Fahrgastaufkommens etwa über Reservierungspflichten sehe sie daher skeptisch.



Seit Wochen hält die Deutsche Bahn ihre Fahrpläne aufrecht, die sich wirtschaftlich nicht rechnen. Dafür will sie den Bund offenbar um milliardenschwere Unterstützung bitten. Für die Bahn ist das eine heikle Mission. Lesen Sie hier, wie die Bahn diese meistern will.