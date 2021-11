Coronafolgen und falsche Prognosen Abellio-Schock zeigt Krise des Bahn-Nahverkehrs

In gewisser Weise ist Ronald Lünser eine tragische Figur. Der Chef des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) ist Herr über den größten Nahverkehrsraum in Europa und Impulsgeber für abertausende Pendler im Ruhrgebiet und im Rheinland. Lünser hat derzeit ein Problem: Der Bahnbetreiber Abellio, der im VRR-Gebiet Züge etwa auf der so wichtigen Pendlerstrecke zwischen Aachen und Hamm betreibt, steckt in einer Schutzschirminsolvenz. Angeblich, so sagen viele in der Branche, habe sich Abellio den Verkehrsvertrag nur mit Dumpingpreisen erkämpft.