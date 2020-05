Coronahilfe Bundesregierung und Lufthansa einigen sich auf Milliardenpaket

Die Lufthansa bestätigte bereits in der Nacht zum Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die Börse, dass das Management „fortgeschrittene Gespräche“ zur konkreten Ausgestaltung eines Stabilisierungspakets führe. Zu klären waren in den vergangenen Tagen aber noch technische und rechtliche Fragen, wie es hieß. Bei dem Rettungsplan sind strenge EU-Vorgaben zu berücksichtigen – die EU-Kommission muss zustimmen. So darf eine Beteiligung nur vorübergehend sein, der Staat muss eine „Exit-Strategie“ entwickeln.