Coronakrise Animation: So stark hat der Flugverkehr über dem Atlantik abgenommen

Am Himmel über dem Nordatlantik ist es sichtbar ruhiger geworden. Seit Europa und Nordamerika gegenseitige Einreiseverbote verhängt haben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, fahren Airlines ihre Verbindungen zwischen den Kontinenten nach und nach herunter. Das zeigen die Aufzeichnungen des Flugüberwachungsportals Flightradar24 (siehe Video). So sind auf den Transatlantikrouten aktuell deutlich weniger Maschinen unterwegs als an einem Tag im März 2019. Noch allerdings gibt es einzelne Passagierflüge in beide Richtungen, etwa um gestrandete Urlauber und Geschäftsreisende zurück nach Hause zu holen. Doch auch die dürften in ein paar Tagen verschwinden. Übrig blieben dann vor allem Frachtflugzeuge, die den Warenaustausch in der Zwischenzeit sichern müssen.