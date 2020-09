Coronakrise Erst kommen die Firmenpleiten, dann die Verbraucherinsolvenzen

Stärkster Auslöser für eine ausweglose Finanzlage sei Arbeitslosigkeit, vor Krankheit und Sucht, sagt Hantzsch. Dies dürfte in der Coronakrise etwa viele Soloselbstständige treffen oder Beschäftigte in den stark gebeutelten Branchen Gastronomie, Tourismus und Luftfahrt. Zudem sei die Autobranche - neben dem Einbruch durch die Virus-Pandemie - im Strukturwandel, was die massiven Stellenstreichungen der Zulieferer zeigten. „Diese Leute werden mittelfristig auf der Straße stehen.“ Viele staatliche Hilfen liefen bis zur Bundestagswahl 2021, sagt der Creditreform-Experte. „Im Wahljahr wird man vieles dafür tun, wenig Arbeitslose zu bekommen.“ Das könnte sich danach womöglich ändern.



