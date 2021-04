Coronakrise Hoffnung für Friseurkette Klier: Gläubiger stimmen Insolvenzplan zu

Der Umsatzeinbruch in der Corona-Krise hatte das Unternehmen mit Firmenhauptsitz Wolfsburg Ende 2020 in die Insolvenz gedrückt. Als Reaktion wurden dauerhaft unprofitable Filialen geschlossen. Es sei so gelungen, insgesamt 850 Salons und Shops mit etwa 6400 Mitarbeitern zu erhalten, sagte Geschäftsführer Michael Klier. Zuvor hatte Klier nach eigenen Angaben in Deutschland rund 1350 Salons und Shops mit insgesamt etwa 8500 Beschäftigten betrieben.