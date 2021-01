Coronakrise in Deutschland Flugverkehr auf niedrigstem Niveau seit der Wiedervereinigung

Bei Frachtflügen seien die Einbußen nur gering gewesen, erklärte die DFS weiter. Am Flughafen Halle/Leipzig, der einen hohen Frachtanteil hat, gab es daher nur 18 Prozent weniger An- und Abflüge.



Auch nach der erfolgreichen Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus und der Aufnahme erster Impfungen in einzelnen Ländern rechnet die DFS nicht damit, dass sich der Luftverkehr rasch wieder erholt. „Es wird voraussichtlich bis 2025 dauern, bis das alte Niveau wieder erreicht wird“, erklärte Mahns.



Mehr zum Thema: Eine exklusive Übersicht zeigt: besonders Flughäfen in Russland und der Türkei, sowie Billigflughäfen oder Miniairports schlagen sich trotz Coronakrise erstaunlich gut.