Coronakrise: Lufthansa meldet erneut Milliardenverlust

Die Lufthansa ist im dritten Quartal wegen der Corona-Krise noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Von Juli bis September fiel unter dem Strich ein Verlust von zwei Milliarden Euro im Vergleich zu 1,15 Milliarden Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum an, wie die Airline am Donnerstag mitteilte.