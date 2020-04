Coronakrise Lufthansa verliert stündlich eine Million Euro

Die Lufthansa hat den Passagierflugverkehr wegen der Reisebeschränkungen in der Corona-Krise fast vollständig eingestellt. Der große Teil der rund 138.000 Beschäftigten ist in Kurzarbeit. Am Dienstag kündigte sie eine deutliche, dauerhafte Verkleinerung der 760 Flugzeuge großen Flotte an. Davon seien rund 7000 Beschäftigte betroffen, für die ein anderer Arbeitsplatz im Konzern durch umfassende Teilzeitmodelle gefunden werden solle, sagte Spohr. „Wir wollen möglichst viele von Ihnen an Bord halten“, versprach er. Die Lufthansa wolle auch nach der Krise am Markt an der Spitze stehen.