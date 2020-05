Coronakrise McDonald’s stundet und erlässt seinen Restaurantbetreibern Gebühren

Die Schnellrestaurant-Kette McDonald’s unterstützt seine Restaurantbetreiber in der Coronakrise, indem Gebühren und Mietzahlungen ausgesetzt werden. Das sagte McDonald’s-Deutschland-Chef Holger Beeck der WirtschaftsWoche. Die meisten der 1480 Schnellrestaurants in Deutschland werden von rund 200 Franchisepartnern betrieben. Der Konzern habe allen Betreibern die Pacht- und Franchisegebühren in den Monaten März und April gestundet, einen Teil der Miete auch erlassen, sagte Beeck. Das Volumen der Zahlungen, auf die die Zentrale vorerst verzichtet, bezifferte der Deutschland-Chef auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. „Wir wollten damit Sicherheit geben. Jetzt gehen wir dazu über, in jedem Einzelfall zu entscheiden, wie wir zusätzlich helfen können“, sagte Beeck.