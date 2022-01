Coronatests Warum hat Österreich reichlich günstige PCR-Tests, Deutschland aber nicht?

Rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt Lifebrain, der Umsatz dürfte 2021 rund 300 Millionen Euro erreichen. Rainer Sturma hat den Pavillon 17 betreten. Auch auf den Gängen emsiges Treiben; Menschen laufen mit Kisten voller PCR-Testkits herum. Es sind längliche Röhren, die die Flüssigkeiten von den sogenannten Gurgeltests beinhalten, wie sie in Wien massenhaft angeboten werden. Statt eines Nasen- oder Rachenabstrichs gurgeln die Wiener bei diesem Verfahren mit einer speziellen Flüssigkeit, die anschließend im Labor analysiert wird. „Man bekommt die Gurgeltests im Drogeriemarkt und kann sie dann einfach wieder dort oder in Supermärkten sowie an Tankstellen, in Schulen oder an Bahnhöfen abgeben“, sagt Sturma. In maximal 15 Gehminuten kann jeder Wiener an einen solchen Gurgeltest herankommen und ihn wieder abgeben.