Coronavirus Adidas macht Läden in China dicht

Anleger reagierten nervös auf Nikes Mitteilung, was nachbörslich zu Verlusten in Höhe von mehr als drei Prozent führte. Wenige Stunden später hatte sich der Kurs allerdings wieder etwas berappelt. Auch die Titel der Konkurrenten Adidas und Puma fielen am Mittwoch zeitweise um bis zu 1,9 und 1,4 Prozent. Für Nike wie für Adidas ist der chinesische Markt von enormer Bedeutung, beide Marken sind beliebt bei Chinas Konsumenten und melden dort seit Jahren starkes Wachstum. Hinter den USA ist China inzwischen zum wichtigsten Markt für die Sportmarken aufgestiegen.



Die beiden Sportgrößen gehören zu den ersten Konsumgüterkonzernen, die deutlich auf die Folgen des Ausbruchs des Coronavirus auf ihr Geschäft in China hinweisen. Betroffen sind allerding auch andere. So hat auch Apple seine Geschäfte in China vorübergehend geschlossen. Der iPhone-Konzern zeigte sich zudem besorgt wegen möglicher Beeinträchtigungen für die Zuliefererkette.