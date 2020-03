Coronavirus Bundesliga und Champions League unterbrechen die Saison – Debatte um Olympia

Am Freitag setzte die Europäische Fußball-Union (Uefa) den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Verbreitung von Covid-19 vorerst aus. Die Bayern werden also nicht am kommenden Dienstag zu ihrem Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen den FC Chelsea antreten, dessen Stürmer Callum Hudson-Odoi zudem auch noch positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die für den 20. März angesetzte Europapokal-Auslosung wurde ebenfalls verschoben.