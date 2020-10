Coronavirus Diese Animation zeigt die zweite Welle der Luftverkehrskrise

Die erneute Krise für die Airlines und Flughäfen in Europa kommt zu einer Zeit, in der mehrere Staaten in der asiatisch-pazifischen Region, die das Coronavirus im Griff haben, sogenannte Reise-Blasen aufbauen. Die sollen sicherstellen, dass weiterhin Urlauber in die Tourismusregionen kommen - und so auch den Flugverkehr beleben. Passagiere können darin zwischen den Corona-freien Ländern und Städten ganz ohne Quarantäne-Auflagen reisen.



