Coronavirus Diese Animation zeigt, wie der Flugverkehr in Frankfurt einbricht

Normalerweise haben die Fluglotsen am Frankfurter Flughafen jede Menge zu tun, um am Himmel nicht den Überblick zu verlieren. Seit einigen Tagen ist das anders: Aufgrund zahlreicher Reiseverbote ist die Zahl der Starts und Landungen in Frankfurt dramatisch eingebrochen. Das machen Aufzeichnungen des Flugüberwachungsdienstes Flightradar24 sichtbar (siehe Video).