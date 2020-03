Coronavirus „Eine vergleichbare Situation hat es noch nie gegeben“

Auch in Hamburg laufen die Planungsarbeiten auf Hochtouren: „Eine vergleichbare Situation hat es noch nie gegeben – alle Messegesellschaften befinden sich gerade in einer Ausnahmesituation“, sagt Karsten Broockmann, Pressesprecher der Hamburg Messe und Congress. Das Unternehmen hat zwar einen neuen Termin für die internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien (Internorga) gefunden – die Verschiebung war laut Broockmann allerdings herausfordernd: „Gerade bei jährlich stattfindenden Veranstaltungen ist es schwierig, zeitnahe Alternativtermine zu finden, damit sie nicht zu dicht am Termin für das nächste Jahr liegen“.