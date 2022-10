Corporate Governance Digitale Kompetenz? In deutschen Aufsichtsräten weitgehend Fehlanzeige

Nicht viele Traditionsunternehmen haben sich auch im Digitalgeschäft so mit an die Spitze gesetzt wie der Hamburger Handelskonzern Otto. Längst wird der größte Teil der Umsätze online erzielt. Seit über einem Jahrzehnt investiert Otto in Venture Capital. Und 2021 ging die Ausgründung About You an die Börse, wo sie allerdings – wie die meisten Online-Modehändler – zuletzt ziemlich unter die Räder geriet. Ab 2023 will Otto seinen kompletten Umsatz über seinen hausinternen Zahlungsdienstleister abwickeln. Die Lizenz erhielt Otto Payments im Juni von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugeteilt.