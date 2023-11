Coworking-Anbieter Tochterunternehmen von WeWork Germany geht in die Insolvenz

Die Idee hinter WeWork ist, in sogenannten Co-Working-Spaces Büroräume mit gemeinsamer Infrastruktur an Start-ups und Unternehmer zu vermieten. Nach jüngsten Angaben kam die Firma zuletzt auf 660 solcher Standorte in 119 Städten rund um die Welt. In Deutschland ist WeWork unter anderem mit mehreren Standorten in Frankfurt und Berlin präsent, darunter auch in der Turmstraße 25 in Berlin-Moabit. Dort nutzt WeWork nach früheren Angaben auf einem ehemaligen Brauereigelände 7500 Quadratmeter Fläche.