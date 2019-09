Credit Suisse Künftiger UBS-Spitzenmanager wurde offenbar beschattet

Die Credit Suisse will die Vorgänge untersuchen. „Der Verwaltungsrat wird detaillierte Abklärungen treffen, um den Vorgängen auf den Grund zu gehen und die genauen Fakten ans Licht zu bringen“, hieß es in einem Reuters am Montag vorliegenden internen Memo von Verwaltungsratschef Urs Rohner und Bankchef Tidjane Thiam an die Mitarbeiter.